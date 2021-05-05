Atletizmde Avrupa Atmalar Kupası'na Türkiye 17 sporcuyla katılacak
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Atletizmde Avrupa Atmalar Kupası'na Türkiye 17 sporcuyla katılacak

Atletizmde Avrupa Atmalar Kupası'na Türkiye 17 sporcuyla katılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Hırvatistan'ın Split kentinde 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 19. Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye 17 sporcuyla madalya arayacak.

Hırvatistan'ın Split kentinde 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 19. Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye 17 sporcuyla madalya arayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iddialı bir kadroyla gittiği organizasyonda 42 ülkeden 400'e yakın atlet yarışacak.

Kupada daha önce biri altın üç madalyası bulunan eski dünya 5'incisi milli ciritçi Eda Tuğsuz, organizasyonda olimpiyat şampiyonluğu bulunan Barbora Spotakova ile Sara Kolak'ın yanı sıra dünya ve Avrupa madalyası kazanmış isimlerle kozlarını paylaşacak.

Kadınlar gülle atmada ise milli atlet Emel Dereli, 18.40'lık olimpiyat barajını bu yarışmada geçerek adını Tokyo'ya yazdırmak için mücadele edecek. Emel daha önce 23 yaş altı kategorisinde Avrupa Kupası'nı 3 kez kazanmıştı. Erkekler gülle atmada ise 23 yaş altı rekorunu yenileyen Alperen Karahan, Türkiye'yi temsil edecek.

Erkekler çekiçte ise olimpiyat kotası alan milli sporcular Eşref Apak ile Özkan Baltacı altın madalya için yarışacak.

Kupaya katılacak büyükler ve 23 yaş altı sporcular şöyle:

Büyükler:

Çekiç atma erkekler: Eşref Apak, Özkan Baltacı

Gülle atma kadınlar: Emel Dereli, Aysel Yılmaz

Disk atma kadınlar: Semra Türk

Çekiç atma kadınlar: Tuğçe Şahutoğlu, Kıvılcım Kaya-Salman

Cirit atma kadınlar: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen

23 yaş altı:

Gülle atma erkekler: Alperen Karahan

Disk atma erkekler: Osman Kul

Çekiç atma erkekler: Halil Yılmazer

Cirit atma erkekler: Ömer Faruk Avan

Gülle atma kadınlar: Pınar Akyol

Disk atma kadınlar: Özlem Becerek

Çekiç atma kadınlar: Dünya Ezgi Sayan

Cirit atma kadınlar: Münevver Hancı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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