Atletizm tutkunu yaşlı adam maraton özlemini "sanal koşu" ile gideriyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan atletizm tutkunu Faruk Özzade, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde düzenlenen sanal yarışmalarda da önemli dereceler kazandı.

İlçede atletizme olan sevgisiyle bilinen 64 yaşındaki Özzade, 2018 yılında Gelibolu'da 10 kilometre koşulan Turkcell Gelibolu Maratonu'nda 60-64 yaş grubunda 2'inci oldu.

Edirne'de 2019 yılında 10 kilometre koşulan Edirne Sınırsız Dostluk Maratonu'nda kendi yaş grubunda 1'inciliği elde eden Özzade, Kovid-19 sürecinin başlamasının ardından koşmaya bir süre ara verdi.

Ardından geçen yıl sanal düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nda yaş gurubunda 1'inci, 4 Ekim'de Londra Maratonu'nda yine kendi yaş grubunda 3'üncü olan Özzade, çalışmalarını sürdürüyor.

Özzade, AA muhabirine, atletizmi çok sevdiğini ve bu sporun kendisinde yaşam tarzı haline geldiğini söyledi.

Sağlığı elverdiğince koşmaya devam edeceğini anlatan Özzade, "En büyük hedefim uluslararası bir şampiyonada yabancı sporcularla yan yana koşarak derece elde etmek." dedi.

Koşu mesafe ve derecelerini cep telefonuna indirdiği bir program sayesinde kayıt altına aldığını anlatan Özzade, "2021 yılında da yarışmalara katılmaya çalışacağım. Çünkü geçen yıl 6 bin kilometre koştum ve bu benim için yorucu oldu. Nisan ayına kadar dinlenme koşuları yapacağım. Ama en çok arkadaşlarımla birlikte yan yana koşmayı özledim." diye konuştu.

Sanal maratonda sporcular cep telefonlarına indirdikleri uygulamalar aracılığıyla koştukları mesafe ve süreyi kayıt altına alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral