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Atletizm Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi

Türkiye Atletizm Federasyonu yeni normal süreç ile birlikte kamp çalışmalarına yeniden start verdi.

Atletizm Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
03.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:37

Türkiye Atletizm Federasyonu yeni normal süreç ile birlikte kamp çalışmalarına yeniden start verdi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren Atletizm Milli Takımı olimpiyatlara hazırlanıyor.

Atletizm Milli Takımı bu yaz Tokyo'da yapılacak olimpiyatların ertelenmesi ile saha antrenmanlarına sosyal mesafe çerçevesinde yeniden start verdi. Atletizm Milli Takımı'nda, korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen organizasyona daha iyi hazırlanabilmek için kamp yeri olarak Erzurum seçildi ve Erzurum'da antrenmanlar ve kamplar başladı.

Atletizm Milli Takımı, Erzurum'da başlayan kampa 40 milli sporcu ile başladı. Bunlar arasında iki sporcu olimpiyat kotası almış durumda. Olimpiyat kotası alan Meryem Bekmez ve Yavuz Ağralı da kampa dahil oldu.

Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum'daki kampında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar sporcularla bir araya gelerek onlara moral verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, "Türkiye Atletizm Federasyonu olarak yaşanılan pandemi sonrasında milli takım kamplarımız pandemi döneminde de partime olarak ve sporcularımızın her biri ayrı ayrı yerlerde durup antrenmanlarını yapacak şekilde kamplarımızı devam ettirdik. Fakat pandemi sonrası artık normalleşme süreci içerisinde tamamen normale değil, sosyal mesafeyi koruyarak, Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu 14 kurala uyarak gerek sporcular ve gerekse antrenörlerimiz antrenmanlara devam ediyorlar. Türkiye'de 8 yerde kamplarımız devam ediyor. Bu kamplardan birisinde, Erzurum'da bulunuyoruz. Erzurum'da tüm sporcular için hava ve iklim olarak elverişli bir ortam bulunuyor. Milli Takım'daki sporcularımız çalışma yeri olarak Erzurum'u tercih ettiler. Katar ve Faslı 3 dünya şampiyonu sporcumuz da bizimle birlikte kamptalar. Bizim sporcularımız 2 ayı aşkın süre Erzurum'da kampta bulunacaklar. Açılacak yarışmalara yeniden Olimpiyat kotalarını almak için mücadele edecekler. Olimpiyat kotası kesinleşmiş 2 sporcumuz da bizimle birlikte kamptalar. Bunlar Yavuz Ağralı ve Meryem Bekmez. Erzurum'un yüksek performans merkezi olması şehrin doğal hakkıdır. Türkiye Atletizm Federasyonu Avrupanın yükselen yıldızı konumunda" dedi.

Olimpiyat kotası alan milli atlet Meryem Bekmez, "Diyarbakır bölgesinden katılıyorum. Diyarbakır sıcak olduğu için rakım olarak Erzurum'u seçtik. Kamp son derece verimli geçiyor. Pandemi nedeniyle Olimpiyatlara çok iyi çalışamadık. Antrenman eksikliği var ama onu en kısa zamanda aşacağız. 2021'de Tokyo'da yapılacak Olimpiyatlara katılmak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Olimpiyat kotası alan bir diğer milli Atlet Yavuz Ağralı, "Antrenman programımız gayet iyi geçiyor. Yaşanan pandemi nedeniyle antrenmanlarımızı evlerimizde yapmaya çalıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu'nun çabası ile Erzurum'da kamp açıldı. Kendimizi iyi motive etmek için Erzurum'da yüksek irtifada kampa girdik. Pandemi tüm spor branşlarını etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Sakatlığı olan sporcuların antrenman yapması için belki bir fırsat oldu, sakatlıklarını tedavi ettirdiler" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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