Atletizm Milli Takımı, Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası öncesi Antalya'da kampa girdi
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Atletizm Milli Takımı, Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası öncesi Antalya'da kampa girdi

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Atletizm Milli Takımı, Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası öncesi Antalya'da kampa girdi

Atletizm Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası öncesi Antalya'da bulunan Gloria Sports Arena'da kampa girdi.

Atletizm Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası öncesi Antalya'da bulunan Gloria Sports Arena'da kampa girdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Mayıs'ta Polonya'nın Silezya bölgesinde düzenlenecek şampiyonada erkekler 4×100, erkekler 4×400 ve karışık takım 4×400 metre kategorilerinde olimpiyat kotası almaya çalışacak milliler, hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlı ekip, 28 Nisan'a kadar kamp yaptıktan sonra Polonya'ya gidecek.

Daha önce Doha'daki Dünya Şampiyonası'nda dağıtılan 8 biletin ardından, Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda da finale kalan sekiz takım Tokyo vizesini alacak. Tekrar kota alınması halinde, kalan kontenjanlar listenin kapanışı olan haziran ayı sonundaki sıralamaya göre dağıtılacak.

Atletizm Milli Takımı'nda Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'na gidecek sporcular şunlar:

4×100 metre erkekler: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Umut Uysal.

4×400 metre erkekler: Berke Akçam, Yavuz Can, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Batuhan Altıntaş.

4×400 metre karışık: Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Sinan Ören, Emel Şanlı-Kırçın, Büşra Yıldırım, Elif Polat.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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