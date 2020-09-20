Atletizm Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı 21 madalya ile tamamladı
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Atletizm Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı 21 madalya ile tamamladı

Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki Balkan Şampiyonası'na 36 atletle katılan Türkiye, 21 madalya ile organizasyonu Ukrayna'nın arkasında ikinci sırada tamamladı.

Atletizm Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı 21 madalya ile tamamladı
20.09.2020 22:22 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:26

Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki Balkan Şampiyonası'na 36 atletle katılan Türkiye, 21 madalya ile organizasyonu Ukrayna'nın arkasında ikinci sırada tamamladı. 

Romanya'da yapılan 73'üncü Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 9 altın, 2 gümüş, 10 da bronz madalya kazanarak toplamda 21 madalyaya ulaştı. Ay-yıldızlılar, madalya sıralamasında 12 altın, 6 gümüş, 5 bronz elde eden Ukrayna'nın arkasında ikinci sırayı elde etti.

Müsabakaların ikinci gününde 110 metre engelli branşında piste çıkan Mikdat Sevler, 14.07'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, bu dalda Türkiye'ye ilk kez şampiyonluk kazandırdı. 100 metrenin galibi Jak Ali Harvey, 200 metrede de şampiyon olurken, 4×100 bayraktaki şampiyonluğun da eklenmesiyle Cluj'dan üç altın madalyayla ayrıldı. 3000 metre su engellide Turgay Bayram şampiyonluğa ulaşan bir başka milli atlet olurken, 4×400'de de Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı dörtlüsü ipi göğüslemeyi başardı.Milli Takım'ın Cluj'da iki gün boyunca elde ettiği 21 madalya şöyle: ALTIN MADALYALAR (9)100m erkekler - Jak Ali Harvey200m erkekler - Jak Ali Harvey110m engelli erkekler - Mikdat Sevler400m engelli erkekler - Berke Akçam3000m su engelli erkekler - Turgay Bayram4×100 metre - Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, İzzet Safer, Ertan Özkan4×400 metre - Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Berke Akçam, İlyas ÇanakçıDisk atma kadınlar - Özlem Becerek3000 metre kadınlar - Burcu SubatanGÜMÜŞ MADALYALAR (2)800 metre erkekler - Murat YalçınkayaÇekiç atma erkekler - Özkan BaltacıBRONZ MADALYALAR (10)200 metre kadınlar - Elif Polat400 metre kadınlar - Nevin İnce1500 metre kadınlar - Burcu Subatan3000m su engelli kadınlar - Derya KunurSırıkla atlama kadınlar - Demet ParlakÜç adım atlama kadınlar - Tuğba AydınYüksek atlama erkekler - Alperen Acet1500 metre erkekler - Mehmet Çelik3000 metre erkekler - Ömer Amaçtan

5000 metre erkekler - Ömer Amaçtan


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ercan ATA
Ercan ATA
DHA Editörü
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