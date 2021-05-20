Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Yasmani olimpiyatta final koşacaktır

Milli atlet Yasmani Copello, Ostrava'daki Golden Spike Yarışmaları'nda 400 metre engelli mücadelesini kazandı.

Milli atlet Yasmani Copello, Ostrava'daki Golden Spike Yarışmaları'nda 400 metre engelli mücadelesini kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Yasmani, çalışmalarının karşılığını alıyor. Yaptığı derece iyi bir derece. Olimpiyatlarda da final koşacaktır" dedi.

Bu sezonki 2'nci yarışını koşan Olimpiyat madalyalı milli atlet Yasmani Copello, Ostrava'da 60'ncısı yapılan Golden Spike (Zlata Tretra) Yarışmaları'nda 400 metre engelli yarışını kazandı. Copello, finişe 49.21 ile ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Yasmani Copello'nun çok iyi çalıştığını belirterek, "49.21 derece çok iyi bir derece. Yasmani çalışmalarının karşılığını alıyor. Eminim olimpiyat öncesi koşacağı yarışlarda da başarılı olacaktır. Olimpiyata sıra geldiğinde ise onun final koşacağına eminiz. Finalde de gerisi nasip artık. Antrenman disiplini iyi olan bir sporcu. Çalışmalarına hiç ara vermiyor. Zaten olimpiyat madalyası var ama inşallah Tokyo'da da yüzümüzü güldürecek bir sonuç alacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız