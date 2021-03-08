Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
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Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi

08.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:32
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta atletizm ANALİG il seçmeleri yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta atletizm ANALİG il seçmeleri yapıldı.

Seçmeler 4 Eylül Spor Kompleksinde 6 kategoride ve 50 sporcunun katılımıyla pandemi kuralları kapsamında yapıldı. İl takım seçmelerine il karmasından 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu kız ve erkek sporcular katılım sağladı. İl seçmeleri müsabakalarında birinci olan sporcular 20 Mart'ta yapılacak olan grup yarışmalarına katılmaya hak kazandılar.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan, antrenörler ve veliler takdim etti. - SİVAS

Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi
Atletizm de Sivas'ın enleri seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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