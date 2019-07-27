Atletico Madrid - Real Madrid maç özeti izle: Atletico'dan tarihi fark!

Atletic Madrid ile Real Madrid, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldiler. Sahadan tarihi farkla ayrılan Atletico Madrid'te Diego Costa 4 gol atarak maçın yıldızı oldu. Turnuvanın ABD ayağında oynanan maçtan Atletico Madrid, Real Madrid'i 7-3 yenerek bozguna uğrattı. İşte maçın özeti...

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

2013'den beri düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Ligi'ne 12 takım katıldı. Bunlar AC Milan, Inter, Arsenal, Juventus, Atletico Madrid, Manchester United, ????????

Bayern Münih, Tottenham, Benfica, Chivas, Real Madrid, Fiorentina. Maçlar, ABD, Avrupa ve Singapur olmak üzere üç bölgede oynanıyor.

Atletico Madrid ile Real Madrid, TSİ 2.30'da ABD ayağında karşı karşıya geldiler. MetLife Stadı (East Rutherford, New Jersey)'nda oynandı. İlk yarısı 4-0 biten maçta Atletico Madrid, 51. dakikada 5-0 yaptı skoru.

Real Madrid'in ilk golü 59. dakika Nacho'dan geldi. 71. dakikada Atletico Madrid 6-1 öne geçti. Maçta son goller 85 ve 89. dakikalarda Real Madrid'ten geldi.

Maçta Dani Carvajal ile Diego Costa kırmızı kartla oyun dışı kaldılar.

Karşılaşmada Atletico Madrid'in golleri Diego Costa (1', 28', 45P, 51'), Joao Felix (8'), Angel Correa'dan (19') ve Vitolo'dan (71') geldi.

Real Madrid'inise Nacho (59'), Benzema(85') ve Javier Hernandez Carrera'dan(89') geldi.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE