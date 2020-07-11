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Atletico Madrid, hedefsiz Real Betis'i konuk ediyor! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandırATLETICO MADRID - REAL BETISSalgın arasından döndükten sonra oynadığı 8 maçtan 18 puan çıkartan Atletico Madrid ligdeki sırasını da hep muhafaza etti, Villarreal'e yakalanmadı.

Atletico Madrid, hedefsiz Real Betis'i konuk ediyor! Galibiyetlerine iddaa'da...
11.07.2020 05:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 05:05

Bu bir ilandır

ATLETICO MADRID - REAL BETIS

Salgın arasından döndükten sonra oynadığı 8 maçtan 18 puan çıkartan Atletico Madrid ligdeki sırasını da hep muhafaza etti, Villarreal'e yakalanmadı.

Hafif sakatlığı bulunan Jose Gimenez riske edilmeyebilir, stoperde Stefan Savic'in partneri olarak Felipe'yi izleyebiliriz.

Celta Vigo karşısında cezası nedeniyle oynayamayan Diego Costa ilk 11'e geri dönüyor, arkasında da Yannick Carrasco bir kanatta - Koke diğer kanatta görev yapacak.

Real Betis ise son olarak Osasuna'yı 3-0 geçti ve ligin hedefsiz takımlarından biri haline geldi. Cezası sona eren Sergio Canales'in de dönüşüyle takımda eksik oyuncu da kalmadı.

Geçici TD Alexis Trujillo savunmayı bazen 3'lü, bazen de 4'lü oynatabiliyor. Sağ koridoru Emerson'a, sol koridoru ise Alex Moreno'ya emanet etmesi bekleniyor. Orta sahada Canales'in yanına Guido Rodriguez ile Andres Guardado'yu dikecek. En ileride ise Loren Moron ile gol arayacak. 

%77'lik kesim salgın arasından döndükten sonra iç sahada puan kaybetmeyen El Atleti'ye güveniyor...

Loren Moron'un Real Betis B zamanlarında attığı birbirinden güzel goller! İzleyelim...

Kaynak: Hürriyet

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