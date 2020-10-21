Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi
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Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi

21.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:00

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en önemli maçında Bayern Münih, sahasında Atletico Madrid'i 4-0 yenerken İspanyol ekibi, 728 gün sonra Devler Ligi'nde bir ilki yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar bugün oynanan 8 maçla tamamlandı. Günün önemli karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Konuk ekip, Şampiyonlar Ligi'nde tam 728 gün sonra kalesinde 4 gol birden gördü. Atletico daha önce 2018-2019 yılında grup mücadelesinde deplasmanda başka bir Alman ekibi Borussia Dortmund'a 4-0 mağlup olmuştu.

Bayern Münih'e Atletico karşısında galibiyeti getiren golleri 28 ve 72'nci dakikalarda Kingsley Coman, 41'inci dakikada Goretzka ve 66'ncı dakikada Tolisso kaydetti.

LİVERPOOL 3 PUANA TEK GOLLE UZANDI

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool deplasmanda Ajax'a konuk oldu. İngiliz ekibi, 35'inci dakikada Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve grup etabına 3 puanla başladı.D Grubu'ndaki diğer maçta ise Atalanta deplasmanda Midtjylland'ın konuğu oldu. Mavi-siyahlılar; 26'ncı dakikada Zapata, 36'ncı dakikada Papu Gomez, 42'nci dakikada Luis Murielve 89'uncu dakikada Miranchuk'un attığı gollerle rakibini 4-0 mağlup etti.

MANCHESTER CİTY ZORLANMADI

C Grubu'nda Manchester City sahasında Porto'yu konuk etti. Konuk Porto, 14'üncü dakikada Luiz Diaz'ın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 20'nci dakikada Aguero'nun penaltı golüyle cevap verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İngiliz ekibi, 65'inci dakikada İlkay Gündoğan ve 73'üncü dakikada Ferran Torres'in golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti. C Grubu'ndaki diğer maçta ise Olimpiakos sahasında Marsilya'yı 90+1'inci dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

INTER 1 PUANI SON DAKİKADA KURTARDI

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, 49'uncu dakikada Romelu Lukaku, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Mönchengladbach; 63'üncü dakikada penaltıdan Bensebaini ve 84'üncü dakikada Hofmann'ın golleriyle 2-1 öne geçti. 90'ıncı dakikada sahneye çıkan Romelu Lukaku takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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