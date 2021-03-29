Atlet kuzenlerin başarısı
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Atlet kuzenlerin başarısı

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Atlet kuzenlerin başarısı

Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Malatyalı Sporcu Serhat Güngör Altın madalya alarak Balkan Şampiyonu, kuzeni Mehmet Güngör ise Gümüş Madalya alarak Balkan ikincisi oldu.

Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Malatyalı Sporcu Serhat Güngör Altın madalya alarak Balkan Şampiyonu, kuzeni Mehmet Güngör ise Gümüş Madalya alarak Balkan ikincisi oldu.

Malatyalı Atlet Serhat Güngör, Antalya'da yapılan ve altı ülkenin iştirak ettiği Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda, U20 erkeklerde altın madalya kazandı. U20 erkeklerde Serhat Güngör Altın Madalya alarak Balkan şampiyonu olurken, kuzeni Mehmet Güngör ise Gümüş Madalya alarak Balkan ikinciliğini elde etti.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, Malatyalı Atlet kuzenlerin başarısını değerlendirerek, "Sporcularımızı ailelerini ve antrenörümüz Nihat Erim hocamızı tebrik ediyoruz" dedi. - MALATYA

Atlet kuzenlerin başarısı
Atlet kuzenlerin başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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