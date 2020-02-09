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Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Ebru Ayata, Tuncay SevimVAKIFBANK: Kübra 9, Cansu 2, Meliha 9, Milena 8, Haak 19, Ebrar 11, Pınar (L), Gabi 1, Gözde 3, Maja 1ATLASGLOBAL YEŞİLYURT: Nicole 6, Arzum 2, Tuğba 8, Damla 3, Alexia 8, Derya 8, Ayça (L), Elif 4, BurcuSETLER: 25-20, 25-17,...

09.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:13
Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

SALON: VakıfBank Sarayı

HAKEMLER: Ebru Ayata, Tuncay SevimVAKIFBANK: Kübra 9, Cansu 2, Meliha 9, Milena 8, Haak 19, Ebrar 11, Pınar (L), Gabi 1, Gözde 3, Maja 1ATLASGLOBAL : Nicole 6, Arzum 2, Tuğba 8, Damla 3, Alexia 8, Derya 8, Ayça (L), Elif 4, BurcuSETLER: 25-20, 25-17, 25-18SÜRE: 81 dakika (28', 25', 28')Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında VakıfBank, Atlasglobal 'u 25-20, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Vakıfbank, ligde üst üste 10'uncu toplamda da 14'üncü galibiyetini elde ederken Atlasglobal Yeşilyurt ise 7 galibiyette kaldı.VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma karşılık sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 geride girdiği ilk seti hücum performansıyla 25-20 almayı başardı. 2'nci seti baştan sonra üstün götüren VakıfBank, teknik molasına 12-5 önde girdiği seti 25-17 alarak mücadele 2-0 öne geçti. 3'üncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı da 3-0 alarak ligdeki liderliğini sürdürdü.VAKIFBANKLI ÖĞRENCİLER MAÇI ANALİZ ETTİÖte yandan VakıfBank Voleybol Okulu öğrencileri, antrenörlerinin verdiği ödev doğrultusunda VakıfBank-Atlasglobal Yeşilyurt karşılaşmasını izledi ve analiz çıkardı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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