Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı

26.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:01

Atlas Global, Instagram'dan bir açıklama yayınlayarak bugünden başlayarak 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici olarak operasyonlara ara verildiğini duyurdu.

Türkiye'nin köklü özel havayolu şirketlerinden Atlasglobal, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı'ndaki artan maliyetler nedeniyle bu geceden itibaren uçuşlarını durdurduğunu ve 21 Aralık'a kadar sefer icra edilemeyeceğini açıkladı.

Atlas Global'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRİLİYOR"

"Havayolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir.Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır.

16 ARALIK'TA YENİ DUYURU YAPILACAK

Siz değerli yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Konu ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi callcenter@atlasglb.com e-posta adresine PNR numarasıyla birlikte iletebilirsiniz. Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır".

ALTAS GLOBAL KİMİN?

Atlasglobal, önceki adıyla Atlasjet, merkezi İstanbul'da bulunan Türk havayolu şirketi. 14 Mart 2001 tarihinde Öger Holding A.Ş. tarafından kurulmuştur. İç ve dış hatlarda tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılan Atlasglobal, ilk uçuşunu 1 Haziran 2001 tarihinde gerçekleştirmiştir.