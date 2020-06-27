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Atlar, sağlık çalışanları için piste çıktı

Toplum sağlığını korumakla yükümlü olan, koronavirüs salgınında da büyük özveri ve cesaretle mücadelenin en ön saflarında yer alan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık çalışanları adına ilk kez düzenlenen at yarışı, bu akşam Ankara'da koşuldu.

Atlar, sağlık çalışanları için piste çıktı
27.06.2020 21:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:45

Toplum sağlığını korumakla yükümlü olan, koronavirüs salgınında da büyük özveri ve cesaretle mücadelenin en ön saflarında yer alan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık çalışanları adına ilk kez düzenlenen at yarışı, bu akşam Ankara'da koşuldu.

Salgınla mücadelenin kahramanlarına karşı saygı ve şükranların bir göstergesi olarak yarış programına eklenen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu'na, 4 ve yukarı yaşlı safkan İngiliz atları katıldı. 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşen ve 160 bin TL ikramiyeli yarışa, 8 at katılım gösterdi. Hakkı Özyurteri'ye ait "HASAFET" ilk metrelerde aldığı liderliği, koşunun sonuna kadar koruyarak jokeyi Akın Sözen'le zafere ulaştı. Emin Karataş tarafından antrene edilen 6 yaşındaki safkan, 1.53.13'lük bitiriş derecesiyle de pist rekoru kırmayı başardı. Çim pistte 1900 metre mesafede gerçekleşen koşuyu, sonlarda dış kulvardan sprinte kalkan "FEARLESS ACTION" ikinci tamamladı. "RUNNER BULL" üçüncülükte kalırken, daha geride "DISTANT SHINING" dördüncü, "HAFO" isimli safkan da beşinci oldu. Koşuda farklar ise 3 boy, yarım boy, 3 boy, 4 boy şeklinde oluştu.


Kaynak: DHA

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