Atlantis Su, Türkiye’nin en iyi içilebilir dördüncü su markası seçildi

Yüzbaşıoğlu Grup bünyesinde faaliyet gösteren "Atlantis Su" markası, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizde, 8.03 pH değeriyle Türkiye'nin en iyi içilebilir dördüncü suyu seçildi.