Atlantis Su, Türkiye’nin en iyi içilebilir dördüncü su markası seçildi
04.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:03
Yüzbaşıoğlu Grup bünyesinde faaliyet gösteren "Atlantis Su" markası, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizde, 8.03 pH değeriyle Türkiye'nin en iyi içilebilir dördüncü suyu seçildi.
Yüzbaşıoğlu Grup bünyesinde faaliyet gösteren "Atlantis Su" markası, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizde, 8.03 pH değeriyle Türkiye'nin en iyi içilebilir dördüncü suyu seçildi.
Kaynak: Dunya.com