Atina Longines EEF Milletler Kupası'nda zafer Türkiye'nin
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Atina Longines EEF Milletler Kupası'nda zafer Türkiye'nin

Atina Longines EEF Milletler Kupası'nda zafer Türkiye'nin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunanistan'nın Atina şehrinde bulunan Binicilik Olimpiyat Stadyumu Tesisleri'nde 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve Yunanistan, Bulgaristan, İtalya ve Romanya'nın kıyasıya mücadele ettiği Longines EEF Milletler Kupası'nda Türk Usta Milli Biniciler, takım olarak birinci oldu.

Yunanistan'nın Atina şehrinde bulunan Binicilik Olimpiyat Stadyumu Tesisleri'nde 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve Yunanistan, Bulgaristan, İtalya ve Romanya'nın kıyasıya mücadele ettiği Longines EEF Milletler Kupası'nda Türk Usta Milli Biniciler, takım olarak birinci oldu.

Sinan Gencer ekip şefliğinde Hasan Şentürk, Hüsnü Dinç, Necmi Eren ve Taha Yedikardeş'ten oluşan Milli Binici Takımı beş takımın kıyasıya yarıştığı engel atlama Milletler Kupası yarışmalarında yarışmayı kazanan 19 yaşındaki Taha Yedikardeş, "Binicilik kariyerimdeki ilk Milletler Kupası'ydı ve takım arkadaşlarıma bu zafer için çok teşekkür ederim" diyerek sevincini paylaştı. Takım sporcularından Necmi Eren ise, "Milli Takım'da olmak için yaşım çok genç ve bu ikinci Milletler Kupası tecrübem. Bu gururu yaşadığımız için takımımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Atina Longines EEF Milletler Kupası'nda zafer Türkiye'nin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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