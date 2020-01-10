ATİLLA TAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
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ATİLLA TAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Şarkıcı Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt'ta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:42
ATİLLA TAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Şarkıcı Atilla Taş rahatsızlanarak 'ta 'ne kaldırıldı.

Esenyurt Devlet Hastanesi' ne kaldırılan Taş'a kırmızı alanda müdahale edildi. Taş'ın baş dönmesi şikayetiyle geldiği tedavisinin ardından taburcu olacağı ve 'Vertigo' hastalığı şüphesi olabileceği öğrenildi. 

Görüntü dökümü: -------------Atilla Taş'ın hastane yatağındaki görüntüsü

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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