ATİLLA TAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
Şarkıcı Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt'ta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
10.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:42
Şarkıcı Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt'ta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi' ne kaldırılan Taş'a kırmızı alanda müdahale edildi. Taş'ın baş dönmesi şikayetiyle geldiği tedavisinin ardından taburcu olacağı ve 'Vertigo' hastalığı şüphesi olabileceği öğrenildi.
Görüntü dökümü: -------------Atilla Taş'ın hastane yatağındaki görüntüsü
- İstanbul
Kaynak: DHA