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Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçlar 12 Haziran'da başlayacak. 7 Süper Lig ekibi, yaşanan kriz dönemi sonrası bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını isterken usta gazeteci Atilla Gökçe, TFF'nin bu talebi reddedeceğini söyledi.

27.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:40

Süper Lig'de 7 kulübün, "Küme düşme kaldırılsın" önerisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken, Milliyet Gazetesi'nden Atilla Gökçe, köşe yazısında "Küme düşme kaldırılsın" önerisinin reddedileceğini öne sürdü.

İşte o köşe yazısının bir bölümü;

"KARAR BELLİ: HAYIR"

"Türkiye Futbol Federasyonu, 7 kulübün geçen haftaki "küme düşme kaldırılsın" çağrısına yanıt verecek. Hemen söyleyelim: Bu karar, hiçbir sürprize yer bırakmayacak şekilde bellidir. 7 kulübün başvurusuna karşı TFF Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle "hayır" kararı vermesi bekleniyor.

"7 KULÜP BAŞARISIZLIKLARINI BİR YANA İTMEK İSTEDİ"

Puan cetvelinin alt sırasındaki 7 kulüp, başarısızlıklarını, yanlışlarını, ihmallerini, yapısal sorunlarını bir yana iterek bir anlamda statünün yok sayılmasını istediler. O günkü toplantıda Özdemir doğrudan karşı çıkarak müzakere yollarını da kapayabilir, 7 kulübe "vıdı vıdı" yapma şansı verebilirdi. Medyamız da konu kıtlığından bu olayı evire çevire işler ve gündemi geçiştirirdi.

"TFF ÇILGINLIKLARA KAPALI"

21 takımla 40 haftalık topal lig süresi haziran sonunu bulacak yorucu ve dar bir sezon yaşanacaktı. Dahası kalite düşecek, kulüp gelirleri azalacak, deplasman giderleri de çoğalacaktı. Bazı takımlar sakatlık ve cezalarla uzun maratonu taşımakta zorlanacaklardı. Neyse ki TFF böyle çılgınlıklara kapalı! 28 Mayıs Cuma günü yönetim çok önemli bir karar verecek. Yolu kapayacak. O karar çok "HAYIR"lı olacak!"

Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
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