Atıl arazileri tarıma kazandıran belediyeden köylüye ucuz ürün desteği Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar beldesinde belediye, atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırarak, üretime geçti.

ISPARTA - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar beldesinde belediye, atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırarak, üretime geçti. Arazilerde arpa, buğday, yonca ve fiğ gibi ürün yetiştiren belediye, köylüye maliyetine ürün sağlıyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar beldesinde, hem gelirini arttırmak hem de kullanılmayan arazileri tarım ekonomisine kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda belediye, arazilere arpa, buğday, yonca ve fiğ gibi ürünler dikti. Üretilen ürünler kar amacı olmadan vatandaşa satılıyor. Bu şekilde belediye gelir elde ederken, köylü de maliyetine ürün sahibi oluyor.

"Atıl arazileri tarıma kazandırdık"

Yerel seçimlerden sonra belediyenin atıl vaziyetteki arazilerini ekonomiye kazandırmak için harekete geçtiklerini belirten Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, 142 dönüm boş arazide artık tarım ürünleri yetiştirdiklerini kaydetti. Kaynak, "31 Mart seçimlerinden sonra belediyeye devir aldıktan sonra belediyemizin atıl vaziyette duran bir çok arazisi var. Yaklaşık 200 dönüm üzerinde atıl vaziyette boşta bekleyen araziler vardı. Belediyeye nasıl bir gelir temin edebiliriz, vatandaşa nasıl rol model olarak örnek olabiliriz, tarım ve hayvancılığa nasıl bir katkıda bulanabiliriz diye arayış içerisine girdik. Bu arada yaklaşık 40 dönüm arpa ektik. 30 dönüm buğday ektik. Geri kalan arazinin 70 dönüme yonca ektik. Bir dönümüne kiraz bahçesi yaptık. Bir dönümüne erik bahçesi yaptık. İnşallah onlarda birkaç seneye kadar meyve verecek" dedi.

"Yonca için coğrafi işaret başvuruş yaptık"

Bölgeye uygun özellikle yonca dikimine öncelik verdiklerini belirten Başkan Kaynak, bölgeye has olan bu yonca çeşidinin coğrafi işaretini almak için de müracaatta bulunduklarını söyledi. Özellikle yonca yetiştiriciliğine ağırlık verdiklerine değinen Kaynak, "Çünkü bölgemize has yetişen bir yonca çeşidi var. Çiçekpınar'a has bir yonca olduğu için marka tescilini de alalım dedik. Yetiştirdiğimiz yoncadan belediyeye de gelir sağlıyoruz. Köylülerimiz maliyetine yonca satın alıyorlar" diye konuştu.

Ektikleri araziler sayesinde belediyeye gelir sağlamanın yanında vatandaşa düşük maliyetli yem sunduklarını kaydeden Memiş Kaynak, kamu yararına iş yaptıklarını ve bu şekilde rol model olmaya çalıştıklarını söyledi.

