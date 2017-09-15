Atiker Konyaspor, Fransa'dan Puansız Dönüyor
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenildi.
7. dakikada ev sahibi takımdan Payet'in ortasında, topla buluşan Sanson'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
12. dakikada Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner’in orta sahadan pasına hareketlenen Evouna'nın kaleye yakın mesafede sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.
26. dakikada Skubic'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pele'de kaldı.
30. dakikada ev sahibi ekipten Thauvin'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda müdahale ederek Payet'in önünden uzaklaştırdı.
45. dakikada yeşil beyazlı ekipten Fofana'nın orta sahadan getirdiği topla ceza sahası içinde vuruşu önce savunmaya çarptı daha sonra kaleci Pele meşin yuvarlağı kontrol etti
Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
İKİNCİ YARININ DETAYLARI BİRAZDAN...
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Kaynak: EuroSport.com