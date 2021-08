Atık yağlar çörek otlu sabuna dönüşüyor

Atık yağlar çörek otlu sabuna dönüşüyor Çörek otlu sabun üretimi kadınların yeni gelir kapısı olacak Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz: "Kırıkkale'de bir ilk: Evden topladığımız atık yağlarla beraber sabun yapacağız" Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüme kazandırılması...

Çörek otlu sabun üretimi kadınların yeni gelir kapısı olacak

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz: "Kırıkkale'de bir ilk: Evden topladığımız atık yağlarla beraber sabun yapacağız"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüme kazandırılması için evlerden toplanan atık bitkisel yağlar çörek otlu sabuna dönüşüyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde her yıl yaklaşık 10 ton kadar bitkisel yağ kanalizasyona, oradan da yer altı sularına ve toprağa karışıyor. Bu nedenle atık yağlar çevre kirliliği sorununu beraberinde getiriyor. Yahşihan Belediyesi de atık yağların geri dönüşüme kazandırılması içinde çalışma başlattı. Her mahalleye "Atık Yağ Toplama Kutusu" yerleştirdi. İlçeden her ay yaklaşık yaklaşık 800 kilogram atık bitkisel yağ toplanıyor.

"Kadınlar Hanı" projesi, ev kadınlarının yeni gelir kapısı olacak

Yahşihan Belediyesi, atıl tarım arazilerini de değerlendirerek 160 kilogram tohumdan 8 ton çörek otu elde etti. Geri dönüşüme kazandırmak için evlerden topladığı atık yağlardan da çörek otlu sabun yapımına başladı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilk çörek otlu sabunları MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ile birlikte yaptı. "Kadınlar Hanı" projesi kapsamında da "Yahşihan" marka çörek otlu sabunların seri üretimi yapılacak. Bu kapsamda açılacak kursla birlikte ev kadınları da ekonomik gelir elde edecek.

"Çörek otu sabunu yapıp piyasaya arz edeceğiz"

İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Mayıs sonu gibi ekmeye başladığımız çörek otunu bugün il başkanımızla beraber hasadını yapıyoruz. 80 dönümde 160 kilogram ekmiştik. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliğini ön plana çıkartmak istedik. 80 dönüm atıl bir araziydi. Yıllarca ekilmemiş bir araziydi. Sağ olsun belediye çalışanlarımızla beraber 160 kilogram tohum ekmiştik. Buradan çıkartacağımız tüm ürünlerle beraber tüm ilçede bulunan vatandaşlara birer küçük kavanoz çörek otu hediye edeceğiz. Geri kalan kısmıyla da yine Kırıkkale'de bir ilk: evden topladığımız atık yağlarla beraber sabun yapacağız. Çörek otu sabunu yapıp piyasaya arz edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay