Atıcılık Şampiyonası Adıyaman'da Yapıldı
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Atıcılık Şampiyonası Adıyaman'da Yapıldı

Atıcılık Şampiyonası Adıyaman'da Yapıldı
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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2021 Faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman Özel Skeet Müsabakaları yarışmaları Adıyaman'ın ev sahipliğinde Sitilce Atış Poligonunda yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2021 Faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman Özel Skeet Müsabakaları yarışmaları Adıyaman'ın ev sahipliğinde Sitilce Atış Poligonunda yapıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Adıyaman Özel Skeet yarışmalarına Adana, Adıyaman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya ve Malatya illerinden 70 sporcu mücadele etti.

Zafer Bayramı coşkusunu spor faaliyetleriyle kutladıklarını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Türkiye'de en güzel poligonlarından biri olan Adıyaman' da sizleri misafir etmenin gururu yaşarken, 3 gün süren yarışmalara Adıyaman ile birlikte 7 farklı ilden yüzlerce sporcunun katıldığı müsabakalar büyük bir çekişme ile geçti ve şampiyonlar kupalarını aldı. Şampiyon olan sporcularımızı canı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Büyükler kategorisinde Birinciliği Bursa'dan Yusuf Karamuk, ikinciliği Adana' dan Okan Yüce, üçüncülüğü ise Konya' dan Ahmet Baran elde etti.

Veteranlar kategorisinde ise Birinciliği Adıyaman' dan Fevzi Bener, ikinciliği İstanbul' dan Atıf Yavuz Sarmat ve üçüncülüğü Malatya' dan Ramazan Belli Harun Cömert elde etti.

Yıldız Erkekler kategorisinde Birinciliği Kahramanmaraş'tan Ahmet Hakan Tuzcu, ikinciliği Kahramanmaraş'tan Mustafa Batuhan Şanlı ve üçüncülüğü ise Kahramanmaraş'tan Harun Comert elde etti.

Büyük Kadınlar kategorisinde Birinciliği Konya' dan Nur Banu Ozpak ikinciliği İstanbul' dan Aylin Sarmat ve üçüncülüğü ise Konya' dan Merve Karaca elde etti.

Yıldız Kadınlar kategorisinde Birinciliği Kahramanmaraş'tan Elif Eylül Saricerci ikinciliği Kahramanmaraş'tan Ayşegül Zencir ve üçüncülüğü ise Kahramanmaraş'tan Havva Köse elde etti.

Takım halinde birinci Adıyaman olurken ikinci ise Malatya oldu.

Şampiyon Sporculara Kupa ve Madalyalarını Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Özel İdare Genel Sekreteri San Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Atıcılık ve Avcılık Adıyaman İl Temsilcisi Fevzi Bener verdi.

Yarışmalar sonunda sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Habermetre

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