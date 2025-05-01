Athletic Bilbao Manchester United maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar 22.00'de başlayacak. Peki, Athletic Bilbao Manchester United maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

ATHLETİC BİLBAO MANCHESTER UNİTED MAÇI TEK MAÇ MI?

Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

Athletic Bilbao Manchester United maçı çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.