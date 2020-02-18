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Ateşli Milano Derbisi

Milano’nun iki ezeli takımı Inter ile Milan arasında oynan Derby della Madonnina tarih boyunca birçok özel oyuncuya ve unutulmaz anlara sahne oldu. Dünyanın en tutkulu derbilerinden biri olarak kabul edilen Milano derbisinin geçmişten günümüze hikayesini inceledik..

18.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:20

'nun iki ezeli takımı Inter ile Milan arasında oynan Derby della Madonnina tarih boyunca birçok özel oyuncuya ve unutulmaz anlara sahne oldu. Dünyanın en tutkulu derbilerinden biri olarak kabul edilen Milano derbisinin geçmişten günümüze hikayesini inceledik..

Kaynak: Dugout

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