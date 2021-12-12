Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi

Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın'dan sonra takımın başına yine yerli ve potansiyelli bir isim getirmek istiyor. Beşiktaşlı yönetimi, takımın başında genç, ve potansiyelli bir hoca görmek istiyor.

GÜNEŞ'E OLUMSUZ BAKANLAR VAR

Yönetimin içinde Şenol Güneş'e olumsuz bakanların olduğu belirtildi. Okan Buruk ismi genel olarak kabul görmüş durumda. Skorer'e konuşan Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran, "Genç, kariyerli ve potansiyelli bir hocayı takımın başında görmek istiyoruz. Menajerlik ağlarıyla değil, dünyanın dört bir yanından keşfettiğimiz futbolculara yöneleceğiz" ifadelerini kullandı.

"TAKIM ÇALIŞTIRMAYA HAZIR"

Fanatik'in Beşiktaş muhabiri Gökmen Özcan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda son durumu aktardı. Okan Buruk'un menajeri Ahmet Bulut'la görüşen Özcan, "Okan hoca takım çalıştırmak istemiyordu. Ancak şu anda kariyerine geri dönmeye hazır" ifadeleriyle detayları aktardı.

RESMİYETE KALDI

Beşiktaş yönetiminden ve Okan Buruk'tan gelen demeçler artık işin olduğunu gösteriyor. Siyah-Beyazlılar'da Okan Buruk en kuvvetli aday olarak öne çıkmış durumda. Ancak Şenol Güneş ismi de halen ciddi şekilde masada.

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