Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, ellerinde Türk bayrakları ile Şehit Enes Bediz Meydanı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı.

Katılımcılar burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra anıta çelenk sundu.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, buradaki törende yaptığı konuşmada, büyük komutan, devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Atatürk, Amasya Genelgesi'ni yayımladıktan sonra Erzurum Kongresi'ne katılmak için yola çıktığında Erzincan'a da gelerek 1 gece konaklayıp Erzurum'a geçmiştir. Atatürk, Erzincan ziyareti esnasında kendisini karşılayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinden İstiklal Madalyası sahibi Hacı Fevzi Efendi'yi Erzurum ve Sivas kongrelerinde yanı başından ayırmamıştır." dedi.

Atatürk'ün Erzincan'a 4 kez geldiğini ifade eden Başkan Aksun, şunları kaydetti:

"Samsun'dan başlayan kutlu mücadele Havza ve Amasya'da kurtuluş mücadelesinin yöntemini belirlemiş, meşalesini ateşlemiştir. Erzincan'ın ve Erzincanlıların desteği Milli Mücadele'ye güç katmış, ümit vermiştir. Erzincan geçmişte olduğu gibi aynı milli ruh ve inanç ile buradadır, dün olduğu gibi bugün de milli bir müdafaa gerektiğinde hazırdır."

Törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Yarbaşkanı Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Temizer, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA