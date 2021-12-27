Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü - Haberler Spor
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.

ANKARA (AA) - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.

Geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.

Kara Harp Okulundan başlayan Garnizon Koşusu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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