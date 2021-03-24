Milli Takım'ın kalesi Uğurcan Çakır'a emanet
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Milli Takım'ın kalesi Uğurcan Çakır'a emanet

24.03.2021 20:08 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:26
Milli Takım'ın kalesi Uğurcan Çakır'a emanet

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. İlk kez Milli Takım kadrosuna çağrılan Taylan Antalyalı da mücadeleye yedek başladı.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş Hollanda karşısında, bugüne kadar kalede görev alan Mert Günok'un yerine Uğurcan Çakır'a şans verdi.

Milliler mücadeleye; Uğurcan Çakır, Mehmet Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan yer aldı.

TAYLAN ANTALYALI İLK KEZ KADRODA

İlk defa Milli Takım kadrosuna çağrılan Taylan Antalyalı Hollanda maçının yedekleri arasında yer aldı. Güneş, 27 kişilik aday kadroda yer alan Halil Akbunar, Gökhan Akkan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı'yı ise mücadelenin kadrosuna dahil etmedi.

HOLLANDA'DA TANIDIK YÜZLER

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hollanda'da tanıdık isimler bulunuyor. Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, futbolculuk döneminde 2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giymişti. de Boer, teknik adam olarak tekrar İstanbul'a geldi. Galatasaray'da oynayan Ryan Babel de Türkiye karşısında yedeklerde yer aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Milli Takım'ın kalesi Uğurcan Çakır'a emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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