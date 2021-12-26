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Atatürk koşusu heyecanı sona erdi

Atatürk koşusu heyecanı sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Atletizm İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen 86. Büyük Atatürk Koşusu heyecanı sona erdi.

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BURSA (İHA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Atletizm İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen 86. Büyük Atatürk Koşusu heyecanı sona erdi.

Bursa'ya yakın il ve ilçelerden gelen yaklaşık 350 erkek ve kadın atletin katıldığı koşu Çekirge Meydanı Askeri Hastane önünde start aldı. Erkeklerde ferdi, takım ile 18-29, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70 yaş üstü atletlerin katıldığı koşu, çekişmeli geçti. Altıparmak Caddesi güzergahından Atatürk heykeline kadar toplam 5 kilometre yol katederek bitiş çizgisine ulaşmaya çalışan atletler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Koşu güzergahındaki vatandaşların da ilgi gösterdiği yarışlar sonunda kategorisinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyayla ödüllendirildi.

Bursa Masterler Atletizim Kulübü üyesi Enver Koç, 60-64 yaş grubunda birinci bitirirken, genel sıralamada ise 86'ıncı oldu. - BURSA

Atatürk koşusu heyecanı sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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