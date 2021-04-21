Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi
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Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi

Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında bir isim dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'ne AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın oğlu Afşın Burak Bostancı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'ne AK Partili milletvekili Naci Bostancı'nın oğlu Afşın Burak Bostancı atandı.

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU KURUL ÜYESİYDİ

Uzun süredir İbrahim Halil Dere'nin vekaleten yürüttüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine atanan Afşin Burak Bostancı, 2019 yılının Şubat ayından bu yana Nükleer Düzenleme Kurumu Kurul Üyesi olarak görev yapıyordu.

Atama kararında şu ifadeler yer aldı:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Afşın Burak Bostancı atanmıştır"

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