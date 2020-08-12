Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile kozlarını paylaşacak olan Atalanta'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Marten de Roon, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları durumunda Bergamo meydanına masa koyup 1000 kişiye pizza yapacağını söyledi ve dikkat çeken bu iddiasıyla gündeme geldi.

Sezonun flaş takımlarından Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Paris Saint-Germain ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Bu sezonun fark yaratan orta saha oyuncularından olan Marten de Roon ise maç öncesinde dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.

Hollandalı oyuncu, kupayı kazanmaları durumunda 1000 taraftara pizza yapacağını söyledi ve "Daha öncesinde de söylediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak 1000 kişiye pizza yapacağım fakat kaybedersek önümüzdeki sezon yeniden deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BERGAMO MEYDANI'NA MASA KOYACAĞIM"

Nisan ayında yine bu konuya değinen de Roon, Bergamo'nun merkezinde yer alan meydana masa koyup iddiasını yerine getireceğini dile getirmişti. De Roon'un "1000 kişiye servis yapmak için Bergamo'nun meydanına bir masa koyacağım ve onlara pizza yapacağım. Sonrasında da parti düzenleyip herkesi çağıracağım" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA DEVLER LİGİ'NDE

Serie A'da sezonu Juventus ve Inter'in arkasında 3. sırada bitiren Bergamo temsilcisi, önümüzdeki sezon için de Devler Ligi'ne katılmayı garantiledi.