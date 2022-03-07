Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, 90 dakika çok güzel bir maç olduğunu ifade ederek, ilk yarı takımın öne geçmesine rağmen skoru koruyamadığını söyledi.

Maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle dedi: "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar sevinç vardı. Pozisyonlar vardı. Kaleciler kurtardı. Maçın hakkı bana göre bittiği gibiydi. Herkes iki puan kaybettiği düşüncesinde. Erol hocaya sorsak böyle, oyuncular da böyle düşünüyor. Bizim oyuncularımıza sorsanız onlar da öyle düşünür. Bana göre güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gaziantep FK'ya da başarılar diliyorum. Önümüzde önemli bir maçımız var, ona hazırlanıyoruz."