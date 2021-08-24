Atakaş Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakip takımın oyun içinde çok yerde kalmasıyla ilgili olarak, "Herhangi bir takımın oyun planına bir şey diyemem. Bunun çaresini bulacak kişi hakemlerdir. Burada yıllarca bunu söylüyorum, 'Vakit geçiştirmesi bir şey değiştirmez ben vakti sonra eklerim' yaklaşımı futbol adına doğru bir yaklaşım değil. Futbolun momentumu var. Hakemin görevi oyunu oynatmaktır. İlk yarıda 4 kez doktor girdi. Sadece bunlar 5 dakika 58 saniye. 4 dakika verdi. VAR hakemlerinin aktif hakemler olmasından yana değilim. 1 hafta sonra maç idare edecek. Geçen Babel'in ayağına basılmasına herkes penaltı dedi. Oradaki VAR kardeşimiz bu hafta Alanya'da sarı kart gösterdi. VAR ikaz etti. Gitti kırmızı kart gösterdi. Orta hakem ve VAR hakemi bence o uzmanlık alanına konsantre olmalı" dedi.

"İKİ TARAFIN BİR NOKTADA BULUŞMASINI DİLİYORUM"Çaykur Rizespor ile yaşanan olaylardan dolayı Oğulcan Çağlayan'ın oynayamamasını değerlendiren Terim, "Açıkçası ben açık yüreklilikle bu konular kendi aramızda halledebileceğimizi söylemiştim. Halletme noktasında iki tarafın profesyonelleri Florya'da müthiş bir çalışma yaptı. Sonunda da oyuncular, rakamlar anlaşıldı. Ben de tüm samimiyetimle açıkladım. Ondan sonra TFF, Rizespor, Galatasaray arasında bazı konular gelişti. Ben bu konuların uzağında kalmak istiyorum. Başkanımız ve 2'nci başkanımız hukuki tarafları anlattılar. Ben başka bir pencereden bakmak istiyorum. Burada çeşitli milli takımlarda hizmet etmiş Oğulcan var. Bizim faydalanamadığımız bir Oğulcan var. Onun da sıkıntılı olduğu bir ortam yaşıyoruz. İşin başka boyutları ben bu taraflarda olmasını istemiyorum. İki tarafın bir noktada buluşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı."MARCAO'YA AZ CEZA BEKLEMİYORDUM"Brezilyalı futbolcu Marcao'ya verilen 8 maçlık ceza hakkında düşüncelerini aktaran Fatih Terim, "Orada bildiğim kadarıyla taban 5. Daha evvel ona uygun ceza verdikleri 8 tahmin etmek zor değil. Marcao'nun hareketi yanlış olabilir. Mümkün olan en yüksek cezayı verdiler. Galatasaray olarak doğal olarak cezaya itiraz edecek değiliz ama oyuncu bizim oyuncumuz. Ona sahip çıkmak da bizim görevimiz. O da hatasını anladı. Az ceza beklemiyordum" açıklamasında bulundu."MORUTAN TRANSFERİNDE KÜÇÜK BİR NÜANS VAR"Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın transferiyle ilgili son duruma da değinen deneyimli teknik adam, "Galatasaray kararlıdır. Genç, izlediğimiz, yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. Bu planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. 10 Eylül'de TFF'ye liste vereceğiz. 2 Eylül'de UEFA listemizi vereceğiz. Bu iki tarih arasında bazı oyuncularımızla görüşüyoruz, bazı oyuncularımıza talep var. İnşallah sonlandıracağız. Yüksek gibi görülebilir bonservisler ama maaşların daha az olduğu prensiple devam ediyor. Başkanımız transferlerde kendisi ilgileniyor. Yöneticilerimizle berabere başkanımıza teşekkür ederim. Morutan'ı beğendiğimizi söylemiştik. Serüvene nasıl başladığımızı da biliyorsunuz. Haberler ini alıyorum. Biraz beklerseniz. Ufak tefek şeyler kaldı. Herhalde kulübüz geldiği zaman kulübümüz bekletmez. Tam olduğu zaman sizlerle paylaşırız. Yetenekli bir genci daha kapmak istiyoruz. Küçük bir nüans var" dedi.ÖMER ERDOĞAN: FİNAL PASLARINI DAHA İYİ ATABİLSEYDİK DAHA FAZLA POZİSYONA GİREBİLİRDİKAtakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray karşısında final paslarında sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, "Karşımızda oyun kurgusu oturmuş, sezonu erken açmış bir takım vardı. Maça baskıyla başladık. Kazandığımız top sonrasında golü bulduk. Sonra ister istemez skoru koruma amaçlı geri çekildik, pas aralarını kapatmaya çalıştık. Bunda da başarılı olamadık. 1-1 zaten geldiğini gösterdi. 2'nci devre kontratak düşündük. Savunmayı iyi yaptık ama hücumda kazandığımız toplarda final paslarını daha iyi atabilseydik daha fazla pozisyona girebilirdik" şeklinde konuştu."HÜCUMA ÖNCELİK VEREN BİR HATAYSPOR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Ömer Erdoğan, keyif veren bir Hatayspor takımı yaratmaya çalıştıklarına değinerek, "Geçen sene çok coşkulu bir oyuncu grubu vardı. Bu da birden oluşmadı. Birkaç hafta sonra tutturduk. Amacımız önümüzdeki dönemlerde daha fazla çalışıp, taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna keyifli bir Hatayspor izletmek. Çok pozisyona giren, hücuma öncelik veren ve izleyenlere keyif veren bir Hatayspor oluşturmak istiyoruz. Bunun için de zamana ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker