Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Pereira, Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir oyun sergilediklerini belirtti.

Defansif anlamında organize ve baskılı olduklarını, hücum hattında da çok fazla pozisyon ürettiklerini aktaran Pereira, "Defansta gerçekten çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için birazcık şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu da değerlendiremememiz üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık." diye konuştu.

Vitor Pereira, oyuncularının, stratejik anlamda istediklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildikleri için memnunum. Böyle bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyum. Böyle bir taraftar grubumuz olduğu için çok gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp bir sonraki maç için en iyi şekilde hazırlanmak."

AA / Sezgin Pancar - Spor Haberleri
Kanarya liderliği aldı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Kanarya liderliği aldı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı

Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı

 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor

Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Yiğit Marcus Aral
Spor Mustafa Denizli Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 19:00:26. #1.11#