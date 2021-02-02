Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı anlatım? Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Hatayspor - Fenerbahçe canlı izle!
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Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı anlatım? Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Hatayspor - Fenerbahçe canlı izle!

02.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:10
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı anlatım? Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Hatayspor - Fenerbahçe canlı izle!

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda? Hatayspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Hatayspor - Fenerbahçe canlı izle! Maçtan dakikalar! Maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe ligin 23. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkıyor. Peki Hatayspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Hatayspor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Hatayspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı? Maçın hakemleri kimler?

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı başladı. Maç içinden gelişmeleri konumuza yazacağız. Maç şuan 0-0 devam etmektedir.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı 16:00 'da başlayacak. Maç Hatayspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor ilk 11 : Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aaabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe ilk 11 : Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Bright, Mert Hakan, Thiam

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

SUAT ARSLANBOĞA(Hakem)

ALPASLAN DEDEŞ(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

METE KALKAVAN(VAR)

YAKUP ÖZHAN(AVAR)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)

CELALETTİN YAVUZ(Temsilci)

TEMEL TÜYSÜZ(Temsilci)

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