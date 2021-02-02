Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı anlatım? Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Hatayspor - Fenerbahçe canlı izle!
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda? Hatayspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Hatayspor - Fenerbahçe canlı izle! Maçtan dakikalar! Maç kaç kaç bitti?
Fenerbahçe ligin 23. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkıyor. Peki Hatayspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Hatayspor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Hatayspor - Fenerbahçe ilk 11'ler açıklandı mı? Maçın hakemleri kimler?
HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı başladı. Maç içinden gelişmeleri konumuza yazacağız. Maç şuan 0-0 devam etmektedir.
HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Salı 16:00 'da başlayacak. Maç Hatayspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
HATAYSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor ilk 11 : Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aaabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Diouf
Fenerbahçe ilk 11 : Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Bright, Mert Hakan, Thiam
HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?
SUAT ARSLANBOĞA(Hakem)
ALPASLAN DEDEŞ(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)
METE KALKAVAN(VAR)
YAKUP ÖZHAN(AVAR)
SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)
ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)
CELALETTİN YAVUZ(Temsilci)
TEMEL TÜYSÜZ(Temsilci)