59. TBMM Koşusu'nun galibi "Hızlı Ahmet"
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59. TBMM Koşusu'nun galibi "Hızlı Ahmet"

59. TBMM Koşusu'nun galibi 'Hızlı Ahmet'
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

At yarışlarında 59. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu Barış Kurdu'nun jokeyliğini yaptığı "Hızlı Ahmet" isimli safkan kazandı.

At yarışlarında 59. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu Barış Kurdu'nun jokeyliğini yaptığı "Hızlı Ahmet" isimli safkan kazandı.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, TBMM adına Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve Triple Crown'ın (Üçlü Taç) ilk ayağını oluşturan koşuda 4 ve yukarı yaşlı 13 safkan Arap atı, 1600 metrelik çim pistte birincilik mücadelesi verdi.

Koşuda, Sultansuyu Tarım İşletmeleri tarafından yetiştirilen ve Mustafa Arıcı'nın sahibi olduğu "Hızlı Ahmet" isimli at jokeyi Barış Kurdu'nun idaresinde birinciliği elde etti. Bu sonuçla ikinci G1 zaferini hanesine yazdıran "Hızlı Ahmet", kariyerindeki toplam grup koşu galibiyetlerini ise 7'ye yükseltti.

Arap atları için Triple Crown'ın ilk ayağını kazanan 4 yaşındaki safkan, 25 Temmuz'daki Niğbolu Koşusu ve 19 Eylül'deki Veliefendi Koşusu'nu da kazanırsa Triple Crown yapmış olacak ve sahibine ekstra 1 milyon 680 bin lira ikramiye kazandıracak.

Geçen yılın galibi "Karamustafa" jokeyi Gökhan Kocakaya ile ikinci olurken, "Oğuzboylu" jokeyi Halis Karataş ile üçüncü, "Cevher" jokeyi Mehmet Akyavuz ile dördüncü, "Şenhan" ise jokeyi Tolga Yıldız ile beşinci oldu.

Kazanan Hızlı Ahmet için koşudaki bitiriş derecesi 1.44.44 olarak kayıtlara geçerken, farklar 3,5 boy - 1,5 boy - 3 boy ve 5 boy şeklinde sonuçlandı.

59. TBMM Koşusu'nun galibi 'Hızlı Ahmet'
59. TBMM Koşusu'nun galibi 'Hızlı Ahmet'
59. TBMM Koşusu'nun galibi 'Hızlı Ahmet'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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