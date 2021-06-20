SPOR At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu

SPOR At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini bulduBerna YILMAZ ' Hüseyin ÇAKMAK ' Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller verildi.

SPOR At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller sahiplerini buldu

Berna YILMAZ ' Hüseyin ÇAKMAK ' Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları'nda ödüller verildi.

Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamayı hedefleyen Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları, Göktürk'teki Kemer Country Club'da yapıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu'na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan yarışmalarda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi at ve biniciler ağırlandı. 6 kategoride düzenlenen yarışmanın final müsabakası ise 10-11 Temmuz'da yapılacak. Yarışların ardından dereceye giren isimler ise ödüllerine kavuştu.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AT BİNİYORLAR

Pony Biniciler - P2 kategorisinde yarışan Dafne Konyalı (10), Biz haftanın 6 günü ata biniyoruz. At binmeyi çok seviyorum. Dün birinci, bugün ikinci oldum. Şu anda da mutluyum, puanımı da beğendim dedi.

Pia Avigidor (12) ise Ben çok heyecanlıyım. Bugün birinci oldum, dün dördüncü olmuştum. Hedefim, Ela Hoca ile birlikte çalışıp, milli takıma seçilmek diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kemer Country Club - Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2. Ayak Yarışmaları'ında binicilerin almış olduğu dereceler şöyle

19 Haziran Cumartesi

P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi

1.Utkan Çelik - Kemer Country Club

2.Emir Yücel - Kemer Country Club

3.Lal Mira Gürgen - TASK

4.Utkan Çelik - Kemer Country Club

5.Ela Demirbağ - TASK

P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B

1.Pia Avigidor - Kemer Country Club

2.Pia Avigidor - Kemer Country Club

FEI Yıldızlar Açılış Testi A

P2

1.Dafne Konyalı - Kemer Country Club

2.Pia Avigidor - Kemer Country Club

3.Eylül Akın- Kemer Country Club

4.Dafne Konyalı - Kemer Country Club

5.Pia Avigidor - Kemer Country Club

YENİ BİNİCİLER

1.Serra Şehirli- Ferdi

2.Zeynep Kırım - Ferdi

3.Gülsüm Üzel- Kemer Country Club

C LEVEL TESTİ

P2

1.Asya Yıldız- SOBK

2.Eylül Akın- Kemer Country Club

3.Ece Demircan - Kemer Country Club

P1

1.Ali Efe Morkoç - TASK

2.Defne Deniz Yaşar - Ferdi

3.Gökçe Topaç - Kemer Country Club

USTA BİNİCİLER

1.Murat Sarıçoban - SOBK

2.Ebru Adaş - SOBK

3.Ahmet Yaşar Tellioğlu - SOBK

20 HAZİRAN PAZAR

P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi

1.Utkan Çelik - Kemer Country Club

2.Emir Yücel- Kemer Country Club

3.Lara Mira Gürgen - TASK

4.Nehir Kaya - Kemer Country Club

5.Utkan Çelik - Kemer Country Club

P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B

1.Pia Avigidor - Kemer Country Club

2.Pia Avigidor - Kemer Country Club

FEI Yıldızlar Açılış Testi A

P2

1.Pia Avigidor - Kemer Country Club

2.Dafne Konyalı - Kemer Country Club

3.Eylül Akın - Kemer Country Club

4.Pia Avigidor - Kemer Country Club

5.Yağmur Tunçbilek - Ferdi

YENİ BİNİCİLER

1.Serra Şehirli- Ferdi

2.Zeynep Kırım - Ferdi

C LEVEL TESTİ

P2

1.Eylül Akın- Kemer Country Club

2.Asya Yıldız- SOBK

3.Ece Demircan - Kemer Country Club

P1

1.Ali Efe Morkoç - TASK

2.Defne Deniz Yaşar - Ferdi

3.Gökçe Topaç - Kemer Country Club

USTA BİNİCİLER

1.Murat Sarıçoban - SOBK

2.Ebru Adaş - SOBK

3.Ahmet Yaşar Tellioğlu- - SOBK

İLK PARA AT TERBİYESİ YARIŞI

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu'nun (FEI) 2019 yılında ortak başlattığı alt yapı çalışmaları ve bugüne kadar proje direktörü Fransız Patricia Nadoux ile devam eden Para At Terbiyesi yarışmalarına, FEI hakemi Ferederica Versluis tarafından yapılan sınıflandırma sonucunda Gazi Piyade Binbaşı Özgür Belen, Alperen Alper, Musa Güvenç ve Canan Doğan müsabakalara katıldı.

PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI

19 Haziran Cumartesi

SEVİYE 1

1.Alperen Alper

2.Canan Doğan

BAŞLANGIÇ A TESTİ

1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

2.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI - 20 Haziran Pazar

SEVİYE 1

1.Canan Doğan

BAŞLANGIÇ A TESTİ

1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

2.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

Kaynak: Demirören Haber Ajansı