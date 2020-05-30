Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 366 bin 896'ya yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
30.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:47

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 366 bin 896'ya yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 980'e, Japonya'da ise 874'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 39 artarak toplamda 11 bin 441'e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 398'e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 269'a olarak kalmaya devam etti.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 874, TAYLAND'DA İSE 57

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 719'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 874 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 254 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 1 kişi daha artarak 3 bin 77 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 961 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 33 BİN 860Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 33 bin 860'a çıkarken; toplamda 19 bin 631 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 173 BİN 763'E YÜKESLDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 173 bin 763'e ulaşırken, virüs nedeniyle 4 bin 980 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 82 bin 627 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

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