Asya piyasaları Trump'ın ticaret anlaşması yorumları etkisiyle karışık

– Asya hisse senedi piyasları, ABDS Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylemesi ardından düştü.

Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.28,

Hang Seng yüzde 0.29

Shanghai Composite yüzde 0.08,

Kospi Composite yüzde 0.96 düşerken,

Shenzen Composite yüzde 0.44 ve

S&P yüzde 0.55 yükseldi

Kaynak: DHA

- İstanbul