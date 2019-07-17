Asya piyasaları Trump'ın ticaret anlaşması yorumları etkisiyle karışık
Asya hisse senedi piyasları, ABDS Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylemesi ardından düştü.
– Asya hisse senedi piyasları, ABDS Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylemesi ardından düştü.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.28,
Hang Seng yüzde 0.29
Shanghai Composite yüzde 0.08,
Kospi Composite yüzde 0.96 düşerken,
Shenzen Composite yüzde 0.44 ve
S&P yüzde 0.55 yükseldi
- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri
11:04 EmlakBank Genel Müdürü Aksu: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup...
11:01 EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa'da şube açma...