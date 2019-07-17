Asya piyasaları Trump'ın ticaret anlaşması yorumları etkisiyle karışık

Asya hisse senedi piyasları, ABDS Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylemesi ardından düştü.

Asya piyasaları Trump'ın ticaret anlaşması yorumları etkisiyle karışık

Asya hisse senedi piyasları, ABDS Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylemesi ardından düştü.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.28,
Hang Seng yüzde 0.29
Shanghai Composite yüzde 0.08,
Kospi Composite yüzde 0.96 düşerken,
Shenzen Composite yüzde 0.44 ve
S&P yüzde 0.55 yükseldi


- İstanbul

Kaynak: DHA
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