Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 808 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 881 iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 715 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 129 bin 633'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1891'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 119 bin 906 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 818'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 511 kişi iyileşti, 63 kişinin tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 12 Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1256 vakanın tespit edildiği adada 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1102 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 385 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 124 bin 724'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 107 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 821'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 50 bin 643 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 32 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 451 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 6 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1290 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 778 bin 687'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 31 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, virüse bağlı günlük ölü sayısı son 7 haftanın en düşük rakamı kaydedildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 76'ya yükseldi, 719 bin 619 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 887 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artışla 518'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 93 bin 794'e çıktı, 60 bin 615 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 842 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısının 431 bin 191'e yükseldiği bildirildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybının 214 artarak 4 bin 466'ya çıktığı belirtildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer