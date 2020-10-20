Asya borsaları karışık seyretti
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Asya borsaları karışık seyretti

20.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:32
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Veri akışının sakin olduğu Asya borsalarında, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere yönelik beklenti ve endişelerin fiyatlanması ile dalgalı bir seyir öne çıkarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair haber akışı da yakından takip ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 artarak 3.319 puan oldu.

Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 23.567 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 105,5 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 40.728 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.517 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.353 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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