Asya borsaları karışık seyretti Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu geçerken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetleri karantina tedbirlerini kaldırma konusunda cesaretlendiriyor. Ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliği fiyatlamaya çalışan piyasalarda ise salgında ikinci dalga yaşanabileceği endişelerinin volatiliteyi artırdığı görülüyor.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi endeksi yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede perakende satışlar ise nisanda tahminler doğrultusunda yüzde 7,5 geriledi.

Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselerek 2.875 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarak günü 20.037 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 30.818 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 23.807 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 1.930 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA