ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için

ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmede süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam sürmek için beslenmede süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirtti.

"Özellikle çocukların ve gençlerin düzenli süt içmelerine vurgu yapan Çallı, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacaktır. Çiftçimizin önemli gelir kapısı olan süt, kırsal kalkınmamızın temeli, ülke refahının artmasının anahtarıdır. Ekonomimiz için yerli ve milli süt ürünlerimiz halen keşfedilmemiş potansiyel güçtür. Bu nedenle süt dediğimiz bu mucize besinin hak ettiği değeri bulması için; el birliği ile çalışmamız gerek" dedi.

Çallı, "İçerisinden geçmekte olduğumuz pandemi günlerinde ise sütün her yaştan birey için önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu zorlu süreç tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik ürünlere olan bakış açısını değiştirmiş, ambalajlı gıdanın önemi tartışmasız olarak kavranmıştır. Bağışıklığın ön plana çıkması ile kişiselleştirilmiş ürünler giderek değer kazanmıştır. Kalsiyumu, yağı, proteini, şekeri tüketiciler daha yakından takip eder olmuştur" diye konuştu.  

 "BESLENMEMİZDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE YER AÇMALIYIZ"

Ülkenin kalkınmasına vesile olmanın önemli olduğuna değinene Çallı, "Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizde süt ve süt ürünleri tüketimi maalesef arzu edilen düzeyde değildir. Biz büyükler yaz mevsiminin sıcak günlerinin başladığı şu günlerde sofralarımızda gazlı içecekler yerine, başta ayran olmak üzere, yoğurt, peynir, süt tatlıları gibi daha fazla süt ürünlerine yer açarak çocuklarımıza örnek ebeveynler olmalıyız ki sütün getireceği sağlık ve zindelik çiftçimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına vesile olsun" ifadelerini kullandı.

İHRACAT POTANSİYELİMİZİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ

Ülke olarak üretilen çiğ süt miktarının hemen her yıl artarak 23 milyon ton seviyesini geçtiğini söyleyen Çallı, "Bu rakamla dünya da 8'inci AB ülkeleri arasında 3'üncü sıradayız diyebiliriz. Olumsuz pandemi koşulları ve dünyadaki siyasal çalkantılara rağmen Türk çiftçisinin alın teri sütümüzü dünyaya ihraç edebilmek için canla başla çalışmaktayız. Bugün geldiğimiz noktada 27 tesisimiz AB ülkelerine, 70'e yakın tesisimiz ise Çin'e ihracat için ilgili otoritelerce onaylanmış ve ihracat yapmaktadır. Ülkemiz süt sanayisinin kapasitesi ve yeterlilikleri açısından bu gurur verici bir tablodur. Fakat ihracat rakamlarımız dünya ülkeleri arasında 38'inci sırada olup çok geridedir" dedi.

ASÜD Başkanı Harun Çallı, "Sanayicimizin ihracat pazarlarında elde edeceği başarılar sayesinde çiftçimizin üretmiş olduğu çiğ süt ve et fiyatları da ülke içerisinde istikrara kavuşacaktır. Bu sayede sanayicimiz, dünya standartlarında üretmiş olduğu ürünleri iç pazarda tüketicilerimize, daha avantajlı fiyatlarla arz etmeye devam edebilecektir. Bu nedenle ülke olarak çiftçimizin üretim maliyetlerini düşürerek, üretim ölçeğini yani üretici başına hayvan adedini büyütmeliyiz. AB normlarında, hastalıktan ari çiftliklere geçiş için çiftçimizi cesaretlendirmeliyiz. İhracat potansiyelimizi harekete geçirerek daha fazla süt ve süt ürünlerini dünyaya ihraç edebilmek için ihracata yönelik devlet desteklerini uygulamaya koyarak, kalıcı hale getirmeliyiz" diye konuştu.


ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sütte akılalmaz hile! Hacmini artırmak için içerisine çamaşır suyu katıyorlar
Sütte akılalmaz hile! Hacmini artırmak için içerisine çamaşır suyu katıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Ozan Tufan Ünal Aysal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ASÜD Başkanı Harun Çallı: Sağlıklı Türkiye için, süt için - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 13:11:40. #1.13#

title