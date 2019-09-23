ASÜ'de teknopark için saha incelemesi yapıldı

23.09.2019 16:36

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) bünyesinde Teknopark oluşturulması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Bir süredir konuya dair gerek şehirde, gerekse bakanlıklar ve ilgili diğer kurumlar nezdinde yapılan pek çok görüşmenin ardından, ASÜ'de saha incelemeleri başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığından Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Yener Akay ve Harita Mühendisi Temel Fidan'la birlikte, kampüste bina kurulumunun yapılabileceği yerleri gezdi ve saha şartlarını anlattı. Kampüsün tamamını kapsayan inceleme esnasında, çeşitli binaların kapasiteleri değerlendirildi, altyapıya dair istişarelerde bulunuldu. Gezide, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy da, projeler üzerinden bilgiler aktardı.



Çalışma kapsamında, işlevsel bir yapının şehre kazandırılması ve kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefleniyor. Yapısı itibariyle akademiyle iş dünyasını bir araya getiren Teknopark'ın, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarına da müspet bir katkı sunacağı belirtiliyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA