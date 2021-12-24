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ASÜ'de atletizm hakemliği kursu başladı

ASÜ'de atletizm hakemliği kursu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) üç gün sürecek olan Atletizm Hakemliği Kursu, 30 kursiyerin katılımı ile başladı.

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) üç gün sürecek olan Atletizm Hakemliği Kursu, 30 kursiyerin katılımı ile başladı.

Bir süre önce ASÜ ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasında gerek spor eğitimleri gerekse müsabakalar üretme hedefi ile bir iş birliği protokolü imzalanmıştı. Gerekli hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından somut etkinlikler, Atletizm Hakemliği Kursu ile başladı. Teorik eğitimlerin verildiği kursta katılımcılara, koşu, atma, atlama, salon, yürüyüş ve çoklu branşlara ilişkin kurallar anlatılıyor. Kursta, ASÜ öğrencileri başta olmak üzere, sporla ilgilenen 30 kursiyer eğitim alıyor.

Yeni atletizm hakemleri yetiştirmek hedefi ile başlatılan kursun yanı sıra, süreç içerisinde, kurumsal iş birliğini yansıtan farklı çalışmalar da yapılacak. - AKSARAY

ASÜ'de atletizm hakemliği kursu başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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