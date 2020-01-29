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Aston Villa'dan Sturridge için 5 milyon euroluk teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Daniel Sturridge için Trabzonspor'a 5 milyon euroluk teklifte bulundu.

29.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:08
Aston Villa'dan Sturridge için 5 milyon euroluk teklif

Trabzonspor'un sezon başında 'dan transfer ettiği için devreye girdi. Ligde kalma mücadelesi veren Ada ekibinin, Sturridge konusunda Bordo-Mavili kulübe 4.2 milyon pound yani yaklaşık 5 milyon euroluk (32 milyon TL) bir teklif yaptığı belirtildi. Trabzonspor cephesi ise bu teklife henüz yanıt vermedi.

AĞAOĞLU "SATMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Karadeniz ekibinin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Sturridge, Trabzonspor'da imza parasıyla birlikte 3.5 milyon euro garanti ücret kazanıyor. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldız konusunda Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun vereceği karar merak konusu. Ağaoğlu, şampiyonluk yolunda daha önce oyuncu satmayı düşünmediklerini söylemişti.

(Star)


Haber Videosu

: Aston Villa'dan Sturridge için 5 milyon euroluk teklif
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