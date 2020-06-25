AŞTİ'de milyonluk vurguna dava
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AŞTİ'de milyonluk vurguna dava

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) faaliyet gösteren Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi yöneticisi 23 kişi hakkında, sahte fatura düzenleyerek yüklü miktarda parayı zimmetlerine geçirdikleri suçlamasıyla, 2...

AŞTİ'de milyonluk vurguna dava
25.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:52

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) faaliyet gösteren Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi yöneticisi 23 kişi hakkında, sahte fatura düzenleyerek yüklü miktarda parayı zimmetlerine geçirdikleri suçlamasıyla, 2 akaryakıt firması yetkilisi hakkında da 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

2017 yılına kadar kooperatifte yöneticilik yapan Dursun Canpolat'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde; kooperatifin faaliyet konusunun otogara gelen yolcuların ücretsiz biçimde şehir içi servis hizmetlerinin karşılanması olduğunu, söz konusu hizmetin mevcut servis araçlarıyla sağlandığını, bu hizmetin sağlanması için gerekli olan giderlerin otogara giriş yapan her otobüsten alınan 20 lira ücret ile kooperatifin işletmeciliğini üstlendiği AŞTİ içindeki kafe ve restoran gelirlerinden sağlandığını belirtti. Dilekçede, giderler düşüldükten sonra arta kalan paranın kooperatif üyeleri arasında eşit şekilde dağıtıldığı; ancak 2014 yılından sonra kooperatif üyelerine para dağıtılmadığı, giderlerin olduğundan fazla gösterilerek, kooperatifin zarara uğratıldığı ve bazı yöneticilerin zimmetine para geçirdiği iddia edildi.

'ARAÇLARIN YAPTIĞI MESAFEYE GÖRE YÜZDE 50 FAZLA FATURA KESİLDİ'Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı İsa Kaya tarafından 2'si akaryakıt firması yetkilisi, 23'ü kooperatif yöneticisi 25 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre; 5 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında servis araçlarının kaydettiği mesafeye göre yüzde 50 daha fazla yakıt masrafı gösterildi ve 5 milyon 299 bin lira fatura kesildi. Yine aynı dönemde bir akaryakıt firması adına farklı zamanlarda 1 milyon 413 bin lira yakıt, başka bir firma adına toplam 336 bin 163 lira yemek, 284 bin 600 lira seyahat ve konaklama, 1 milyon 463 lira yağ ve yedek parça, 34 bin lira giyim faturası kesildi. Bilirkişi raporunda, yapılan harcamaların kooperatifin ortak amacına uygun harcamalar olmadığı tespiti de yer aldı.  SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLERİddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, yapılan harcamalarda usulsüzlük bulunmadığını, bazı harcamaların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kamunun talepleri doğrultusunda yapıldığını iddia ettiler. Ancak iddianamede, şüphelilerin ifadelerini doğrulayacak herhangi bir delil ve kooperatif kararı olmadığı vurgulandı.'FİRMANIN ASIL GAYESİ SAHTE FATURA SATMAK'Fatura kesilen firma sorumlusu 2 şüphelinin de suçlamaları kabul etmedikleri; ancak adı geçen akaryakıt firmasının lisansının 2016 tarihinde iptal edildiği anlatıldı. Yine iddianamede, firmanın akaryakıt satışına ilişkin faturada yer alan akaryakıt miktarını karşılayacak büyüklükte satış ve dolum hareketlerinin olmadığı tespitine yer verildi. Ayrıca şirket hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda, şirketin düzenlenen faturalardaki işleri yapabilecek araç, makine ve teçhizata sahip olmadığı, asıl gayesinin sahte fatura satmak olduğunun belirlendiği bilgisi yer aldı.  AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede kooperatif yönetim kurulu üyesi E.A., M.C., İ.D., M.Ü., M.Ö., K.M., A.A., Z.Ç., A.Ö., A.A., Ü.A., Ş.D., F.D., Y.Ç., K.Ç., K.T., N.Ç. ve A.Ç'nin, 'zimmet' suçundan 5 yıldan 12 yıla, kooperatifin denetim kurulu üyeleri B.A., A.A., M.K., A.K. ve R.M'in, 'denetim görevini ihmal ederek zimmet ve irtikaba neden olmak' suçundan 3 aydan 3 yıla, akaryakıt firması yetkisi şüpheliler Y.K. ve Ş.Ü'nün de 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları istendi. 25 şüpheli, iddianameyi kabul eden Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız Haber
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Volkan Bozkır Halife Hafter Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Özdemir Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: AŞTİ'de milyonluk vurguna dava - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:55:53. #1.15#
title