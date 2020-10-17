AssisTT'ten 5 bin kişiye istihdam

Türk Telekom'un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi şirketi AssisTT, 16 farklı ilde bin 600 yeni istihdamla, yıl sonu itibariyle toplam 5 bin kişiye yeni iş imkanı sağlamış olacak.

Türk Telekom'un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi şirketi AssisTT, 16 farklı ilde bin 600 yeni istihdamla, yıl sonu itibariyle toplam 5 bin kişiye yeni iş imkanı sağlamış olacak. Başvurular, AssisTT kariyer sitesi üzerinden ve Van haricinde tüm illerde İŞKUR aracılığıyla yapılacak.

İnsan odaklı anlayışıyla müşteri deneyimini zenginleştiren Türk Telekom'un çağrı merkezi AssisTT, istihdam olanaklarıyla Türkiye ekonomisine destek vermeye devam ediyor. Mart'tan bugüne kadar 3 bin 400 kişiyi işe alan AssisTT, 2020 sonuna kadar ise 16 farklı ilde bin 600 kişiye daha istihdam sağlayacak.

İşe alımlar; Adıyaman, Amasya, Ankara, Aydın, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, İzmir, Karaman, Ordu, Rize, Samsun ve Van'da olacak. Başvurular AssisTT kariyer portalı assistt.com.tr ve Van haricindeki tüm illerde İŞKUR aracılığıyla yapılacak.Şirketin Mart'tan yıl sonuna kadar işe alacağı çalışan sayısı 5 bine ulaşacak.

"İstihdama katkı, Türkiye'ye karşı milli sorumluluğumuz"

İstihdama katkı sağlamayı, Türkiye'ye karşı milli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, "Türkiye'nin dört bir yanındaki çağrı merkezlerimiz, gençlerimizin kariyer yolculuğunda önemli bir yer tutuyor. Pandemi sürecinde çağrı merkezlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla da büyümemizi sürdürdük. AssisTT çatısı altında sürekli büyüyen yaklaşık 14 bin kişilik ailemizle müşteri hizmetleri standartlarımızı da geliştiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı