ASO Başkanı Özdebir büyüme verilerini değerlendirdi Açıklaması Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, orta vadeli büyüme hızını korumak ve kapsayıcılığını artırmak için yapısal politikaları ve piyasa dinamiklerinin harekete geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun için de para ve maliye politikası ile bankacılık reel sektör arasında...

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, orta vadeli büyüme hızını korumak ve kapsayıcılığını artırmak için yapısal politikaları ve piyasa dinamiklerinin harekete geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun için de para ve maliye politikası ile bankacılık reel sektör arasında likidite kanallarının açılmasını sağlayan bir model kurgulamamız gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 ile beklentiler doğrultusunda büyüdüğünü aktaran Özdebir, diğer taraftan çeyrekten çeyreğe 0,6'lık artışın, ekonomide yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı. Özdebir, "Kovid-19 pandemisinin etkisi ilk çeyrekte zamanlama itibariyle yansımış gözükmüyor. Pandeminin büyüme üzerine etkisini, ancak ikinci çeyrekte görebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk çeyrekteki büyümeye en önemli katkının kamu harcamaları, hanehalkı tüketimi ve stok değişiminden geldiğine dikkati çeken Özdebir, büyümeyi etkileyen diğer verileri de paylaşarak şunları kaydetti:

"Dünyada ocak ayından itibaren pandeminin yayılmasıyla dış ticaret pazarlarımız kapanmaya başladı. Bu durum, ihracat üzerindeki olumsuz etkisini hemen gösterirken, ithalatta tedarik zincirinde ortaya çıkan olumsuzluklar firmaların siparişlerini öne çekmesine sebebiyet verdi. Bu da ihracatı azaltırken, ithalatın artmasına neden olmuştur. Pandeminin küresel ekonomide yarattığı belirsizlikler, her geçen gün artmakta ve belirsizlikler öngörülen toparlanmayı kırılgan hale getirmektedir. Firmaların pandemi sürecinde sermayeleri ciddi anlamda eridi. Üretim ve yatırımların devam edebilmesi, üretim gücümüzün korunabilmesi için firmalarımız desteklenmesi oldukça önemlidir.

Orta vadeli büyüme hızını korumak ve kapsayıcılığını artırmak için hem yapısal politikalar hem de piyasa dinamiklerini harekete geçirmek zorundayız. Bunun için de para ve maliye politikası ile bankacılık reel sektör arasında likidite kanallarının açılmasını sağlayan bir model kurgulamamız gerekmektedir."

Kaynak: AA