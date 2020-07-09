Aslanapa'da hububat alım şubesi açılıyor Kütahya'nın Aslanapa ilçesine, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat alımı için şube açılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat alımı için şube açılacağı bildirildi.

AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak, yaptığı açıklamada, "İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş ile beraber Toprak Mahsülleri Ofisi Kütahya Ajans Müdürü Zeki Yılmaz'ı ziyaret edip hasat dönemi ile ilgili istişarede bulunduk.

İlçe çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alımı için Aslanapa İlçemizde alım şubesini, 21 Temmuz günü ilçemizde bulunan eski un fabrikasında açacaktır. Şimdiden tüm çiftçilerimize kazasız belasız bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA